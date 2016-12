Honda NTV 650 Motorholik-Umbau

aus Kradblatt 12/16

von Burkhard und Martin



Umbau einer eNTe - Motorholik Honda NTV 650 F-14 Tomcat





OK, sie ist nicht gerade Umbauers Liebling, die Honda NTV 650. „Willst’n damit?“ und „Willst’n daraus machen?“ waren sowohl die ersten Gedanken, als auch die meisten Kommentare, die wir zu dem Motorrad bekommen haben. Am besten fanden wir aber: „Das is’n Moped, das nur sein Erbauer gut finden kann!“. Zugegeben: es ist im Original wirklich nicht sehr attraktiv. Landläufig wird es ja auch „eNTe“ genannt (ja, genau: ein kleines raffiniertes Wortspiel). Man möchte schon fast vom berühmten hässlichen Entlein sprechen.

Aber sei es drum, wir stellten uns dieser Herausforderung. Die Einarm-Schwinge und der zentrale Monodämpfer gaben uns Hoffnung und wir sahen Potential an dieser Stelle. Also haben wir den Umbau gewagt und diese beiden Hauptelemente herausgearbeitet und etwas hervorgehoben.

An der Farbgebung ist der Besitzer einer 750er Zephyr „schuld“, die wir mal etwas modifiziert hatten. Sein Auto ist in phantomgrau foliert und das fanden wir bei unserem ersten Treffen schon sehr cool. Uns fehlte damals nur das passende Bike. Das Phantomgrau war uns dann aber doch etwas zu schlicht. Also dachten wir an eine etwas auffälligere „Kriegsbemalung“. Der Rest hat sich einfach nur ergeben, denn schnell war die Idee geboren, eine F-14 Tomcat als Vorbild zu nehmen. Im Großen und Ganzen hielt sich der Umbau sehr in Grenzen: Heck kürzen, Auspuff modifizieren, andere Heckverkleidung, Kennzeichenhalter biegen, ein bisschen hier und da ... und fertig war die Straßen-Tomcat.

Wir haben dieses Mal keinen klassischen Café Racer oder Scrambler gebastelt. Einige Kumpels meinten schon, es wäre ein klassischer Streetfighter geworden. Aber so genau wissen wir eigentlich nicht, was daraus geworden ist.

Was wir wissen ist, dass es sich dabei um unser erstes „Tribute“ Bike handelt: Es ist jetzt eine Hommage an die Grumman F-14 Tomcat. Die F-14 ist ein Überschall-Jäger, der von 1974 bis 2006 bei der U.S. Navy zum Einsatz kam. Alle Decals auf dem Motorrad sind den originalen Tomcat-Decals nachempfunden, wie sie von der Navy eingesetzt wurden. Das Kennzeichen „VF 84“ ist darüber hinaus eine Erinnerung an das Kampfgeschwader 84 der U.S. Navy, das erstmals 1944 gegründet wurde und dem der legendäre „Jolly Roger“ entspringt. Das VF-84 tauchte in der Vergangenheit in zahlreichen Filmen (Das Philadelphia Experiment, Einsame Entscheidung, Im Sturm) und sogar Videospielen (Aero Fighters Assault für N64 und Ace Combat 5 für PS2) auf.

Schaut mal auf unserer Website www.motorholik.com vorbei, da gibt es noch mehr Bilder, nicht nur von dieser Kampf-eNTe.



---