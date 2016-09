Freikarten - INTERMOT 2016

Die INTERMOT hat sich ambitionierte Ziele für die kommende Veranstaltung vom 5. bis 9. Oktober in Köln gesetzt.

Die Koelnmesse als Veranstalter und der Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (IVM) als ideeller Träger wollen mit einem zukunftsorientierten Konzept den Stellenwert der INTERMOT als führende internationale Business- und Eventmesse für die motorisierte Zweiradwelt weiter ausbauen. Dabei wird Bewährtes mit innovativen Segmenten und Aktivitäten verbunden.

Im Mittelpunkt stehen natürlich wieder die mit Spannung erwarteten Premieren und Produktneuheiten der Hersteller – über 1.200 Marken präsentieren sich dem internationalen Fachhandel und der Biker-Szene. Unter den Anbietern befinden sich alle Top-Player der Branche. Das Angebotsspektrum der INTERMOT reicht von Motorrädern, Rollern, ­E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern und Seitenwagen bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder, Motoren und Motorenteile, Elektrische Ausrüstungen, Bekleidung und Ausrüstung für motorisierte Zweiradfahrer, Werkzeuge, Werkstatt- und Ladenausrüstung, Schmierstoffe und Pflegemittel sowie motorradrelevante Touristik- und Freizeitangebote.

Umfangreich wird auch das Rahmenprogramm in den Hallen und auf dem Außengelände sein.

Die internationale Customizing-Szene wird unter dem Namen „INTERMOT customized“ als eigenes Show-in-Show-Konzept in die Veranstaltung integriert – eine ganz auf die Zielgruppe zugeschnittene Präsentationsplattform. Das zentrale Element ist dabei die „customized Bühne“ mit Expertentalks, Interviews und Musik.

Ein neues Gesicht erhält auch die „INTERMOT e-motion“, das spezielle Segment zum Thema Elektromobilität. Fachbesucher und Endverbraucher erleben in Halle 5.2 die ganze Welt der Elektromobilität auf zwei Rädern: von brandneuen Pedelecs, E-Bikes und E-Scootern bis hin zu innovativen E-Motoren zum Nachrüsten sowie weiteres Zubehör.

Zur INTERMOT 2016 wird ein Sonderbereich Quad- und ATV in die Veranstaltung integriert, der als zentraler Anlaufpunkt in Halle 6 eine Marktübersicht aufzeigt und einen ersten Überblick über das Thema vermittelt. Eine direkte Anbindung an den Quad-Parcours und die Quad-Stuntshows wird dort geboten.

Mit dem „Boulevard of Touring“, der sich zentral durch den Nordboulevard der INTERMOT 2016 zieht, stehen die Themen Touring und Touristik noch stärker im Mittelpunkt.

Die INTERMOT Köln belegt eine Ausstellungsfläche von rund 110.000 m² sowie das Freigelände mit 80.000 m². Steht der 5. Oktober 2016 als Fachhandelstag noch ganz im Zeichen des Business und intensiver Fachgespräche, können Motorradfans ab dem 6. Oktober 2016 die Highlights und Premieren der motorisierten Zweiradwelt entdecken.

Mehr Infos, Anfahrtswege, Preise, ein Harley-Gewinnspiel, ein Ausstellerverzeichnis und vieles mehr findet man online unter www.intermot.de. Facebook-Nutzer finden die Intermot auch unter www.facebook.com/INTERMOT.

----

Das Kradblatt verlost 10 mal 1 Freikarte für das Event.

Sucht einfach die große Anzeige (nicht diesen PR-Text!) zur INTERMOT 2016 in der Ausgabe 9/16 und nennt uns die Seitenzahl. Schickt uns eine Postkarte mit der Lösung und eurer Postanschrift (wichtig!) bis zum 23. September 2016 oder nehmt über das unten stehende Formular teil.

Die Gewinner bekommen per Post oder Email Bescheid!

Jeder darf nur 1x teilnehmen, Gewinnspielagenturen, Sammelteilnahmen, Gewinnspielbots u.ä. Automaten sind ausgeschlossen und werden von uns gelöscht. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Viel Glück und viel Spaß wünscht das Kradblatt-Team!