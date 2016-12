Anmeldung: Kradblatt Leserreise 2017

Die 7. Kradblatt-Leserreise wirft ihre Schatten voraus und nach der positiven Resonanz 2016, einen Tag länger auf Tour zu sein, haben wir wieder vier Tage eingeplant!

Auch 2017 führt uns die Kradblatt-Leserreise nicht in die Ferne sondern in eine Region vor unserer Haustür. Unser Hotel beziehen wir in Bad Bodenteich in der Lüneburger Heide. Trotz der Nähe kommen natürlich ein paar Kilometer zusammen, denn wir wollen ja Motorradfahren. Von unserem Übernachtungspunkt aus erkunden wir die nördliche Altmark, die Elbe und die Weiten der Elbauen sowie einige alte, wenig bekannte Hansestädte.

Los geht’s am Sonntag, dem 2. Juli. Die bewährten zwei Startpunkte stehen wieder zur Verfügung: Harpstedt für die Mitfahrer aus dem Raum Emsland/Ostfriesland/Oldenburg und Schneeverdingen (bei ZTK) für die Teilnehmer aus dem Raum Bremen/Hamburg/Hannover, wobei der Startpunkt vorab frei gewählt werden kann. Gefahren wird über große und kleine Landstraßen und am späten Nachmittag erreichen wir unser Hotel. Zum Relaxen bieten sich neben der Bar, das Schwimmbad und die Sauna an. Lecker Essen und Trinken steht natürlich abends wieder im Programm.

Am Montag, dem 3. Juli, zieht es uns nach Osten. Interessante Hansestädte wie Tangermünde, Havelberg und auch das Storchendorf Rühstädt liegen auf dem Weg.

Am Dienstag, dem 4. Juli, sind die Elbauen unser Ziel. Als Erstes erreichen wir die Brandenburgische Elbtalaue. Wir queren die Elbe und fahren bis nach Hitzacker. Die Stadt im nördlichen Teil des Landkreises Lüchow-Dannenberg ist nicht nur bekannt von vielen Überschwemmungen sondern bietet auch eine hübsche Altstadt.

Am Mittwoch, dem 5. Juli, geht es dann nach dem Frühstück zurück Richtung Heimat.

Alle Touren werden von kundigen Tourguides geführt und sind komplett ausgearbeitet. Sie eignen sich sowohl für Einsteiger wie Fortgeschrittene, da das Grund-Tempo natürlich dem Fahrkönnen der Teilnehmer angepasst wird. Auch Fahrer von kleineren Motorrädern und Großrollern sind herzlich willkommen, wobei die Motorleistung aber über 20 PS liegen sollte, um Überholmanöver nicht zu erschweren. Mit einer flott bewegten 200er KTM Duke oder einer 300er Kawasaki Ninja kann man z.B. gut mithalten. Außer buchen, fahren und genießen habt ihr nichts weiter zu tun.

Leistungen:

4-tägige geführte Motorradreise

3 Übernachtungen mit Halbpension im 3 Sterne Hotel Braunschweiger Hof, Kurtaxe, Reisesicherungsschein

maximal fahren 10 Motorräder je Tourguide

Preis: Fahrer/in: 445 €, Einzelzimmerzuschlag: 45 €, Sozia/Sozius 375 € im DZ

Nicht enthalten: Benzin, Zwischenmahlzeiten, Getränke

Anmeldeschluss: 17. Mai 2017

Bitte beachtet, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen Berücksichtigung findet. In der Vergangenheit hat sich eine frühzeitige Buchung der Tour bewährt. Wir freuen uns schon sehr auf diese neue Kradblatt-Leserreise in eine eher unbekannte aber sehr reizvolle Region.

Für mehr Infos und Buchungen schaut <hier>, meldet euch bei curva-biketravel, Stüher Straße 9 a, 27777 Ganderkesee oder fordert Informationen per E-Mail an (Betreff Kradblatt-Leserreise): Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw. Telefon 04222/920579 an oder besucht den Gemeinschaftsstand vom Kradblatt und Curva-Biketravel auf den HMT vom 24. bis 26. Februar 2017.

---